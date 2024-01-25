Армія Росії втратила полк солдатів. ЗСУ влаштували "геноцид" техніки та артилерії — зведення

Збройні Сили України "відмінусували" 950 російських окупантів за минулу добу боїв на фронті

Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 950 солдатів та офіцерів, 115 одиниць техніки та 60 одиниць артилерії за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 58 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 379 610 (+950),

- танків – 6257 (+30),

- бойових броньованих машин – 11 621 (+42),

- артилерійських систем – 9067 (+59),

- РСЗВ – 972 (+1),

- засобів ППО – 660 (+1),

- літаків – 331,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35),

- крилатих ракет – 1844 (+2),

- кораблів/катерів – 23,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 044 (+39),

- спеціальної техніки – 1420 (+4).

23 січня Генштаб повідомляв, що Росія продовжує активно наступати в районах Авдіївки та Мар'їнки, українські військові відбивають атаки під Кремінною та Бахмутом.

Відбулося 18-е засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Українську делегацію очолював глава Міноборони Рустем Умєров, до неї також увійшли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник військової розвідки Кирило Буданов та начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.

У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайну" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.

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