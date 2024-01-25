Армія Росії втратила полк солдатів. ЗСУ влаштували "геноцид" техніки та артилерії — зведення
Російська армія втратила 950 солдатів та офіцерів, 115 одиниць техніки та 60 одиниць артилерії за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 58 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 379 610 (+950),
- танків – 6257 (+30),
- бойових броньованих машин – 11 621 (+42),
- артилерійських систем – 9067 (+59),
- РСЗВ – 972 (+1),
- засобів ППО – 660 (+1),
- літаків – 331,
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35),
- крилатих ракет – 1844 (+2),
- кораблів/катерів – 23,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 044 (+39),
- спеціальної техніки – 1420 (+4).
- 23 січня Генштаб повідомляв, що Росія продовжує активно наступати в районах Авдіївки та Мар'їнки, українські військові відбивають атаки під Кремінною та Бахмутом.
- Відбулося 18-е засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Українську делегацію очолював глава Міноборони Рустем Умєров, до неї також увійшли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник військової розвідки Кирило Буданов та начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.
- У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайну" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.
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