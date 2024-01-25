Генштаб: РФ наступає на восьми напрямках, головні удари біля Кремінної та Донецька — карта

Найбільшу кількість бойових зіткнень зафіксовано в районах Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 58 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито шість атак у районі Синьківки.

Під Кремінною українські воїни відбили дев'ять штурмів поблизу Тернів, Діброви, Макіївки та Серебрянського лісництва.

Біля Бахмута ЗСУ відбили сім атак у районах Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 12 атак у районах самого міста, Первомайського та Невельського.

Також провалилися дев'ять атак у районах Георгіївки та Новомихайлівки під Мар'їнкою. На Времівському виступі відбито дві атаки в районах Золотої Ниви та Старомайорського.

У Запорізькій області було відбито атаку в районі Роботиного.

Українські підрозділи продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області, було відбито сім штурмів РФ у Кринках.

Авіація ЗСУ завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники вразили один район зосередження піхоти.

23 січня Генштаб повідомляв, що Росія продовжує активно наступати в районах Авдіївки та Мар'їнки, українські військові відбивають атаки під Кремінною та Бахмутом.

Відбулося 18-е засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Українську делегацію очолював глава Міноборони Рустем Умєров, до неї також увійшли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник військової розвідки Кирило Буданов та начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.

У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайну" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.

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