Генштаб: РФ наступает на восьми направлениях, главные удары у Кременной и Донецка — карта

Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировано в районах Кременной, Авдеевки и Марьинки

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работина и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито шесть атак в районе Синьковки.

Под Кременной украинские воины отбили девять штурмов вблизи Тернов, Дибровы, Макеевки и Серебрянского лесничества.

Около Бахмута ВСУ отбили семь атак в районах Васюковки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 12 атак в районах самого города, Первомайского и Невельского.

Также провалились девять атак в районах Георгиевки и Новомихайловки под Марьинкой. На Времевском выступе отбито две атаки в районах Золотой Нивы и Старомайорского.

В Запорожской области была отбита атака в районе Работина.

Украинские подразделения продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, было отбито семь штурмов РФ в Крынках.

Авиация ВСУ нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики поразили один район сосредоточения пехоты.

23 января Генштаб сообщал, что Россия продолжает активно наступать в районах Авдеевки и Марьинки, украинские военные отбивают атаки под Кременной и Бахмутом.

Состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Украинскую делегацию возглавлял глава Минобороны Рустем Умеров, в нее также вошли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник военной разведки Кирилл Буданов и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.

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