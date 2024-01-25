Армия России потеряла полк солдат. ВСУ устроили "геноцид" техники и артиллерии — сводка
Российская армия потеряла 950 солдат и офицеров, 115 единиц техники и 60 единиц артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 58 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работина и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 379 610 (+950),
— танков — 6257 (+30),
— боевых бронированных машин — 11 621 (+42),
— артиллерийских систем — 9067 (+59),
— РСЗО — 972 (+1),
— средств ПВО — 660 (+1),
— самолетов — 331,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7033 (+35),
— крылатых ракет — 1844 (+2),
— кораблей/катеров — 23,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 12 044 (+39),
— специальной техники — 1420 (+4).
- 23 января Генштаб сообщал, что Россия продолжает активно наступать в районах Авдеевки и Марьинки, украинские военные отбивают атаки под Кременной и Бахмутом.
- Состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Украинскую делегацию возглавлял глава Минобороны Рустем Умеров, в нее также вошли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник военной разведки Кирилл Буданов и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.
- В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.
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