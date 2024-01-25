ВСУ подобрались вплотную и уничтожили российские позиции на юге Украины – видео
Бойцы сил специальных операций уничтожили пункты наблюдения российской армии на юге Украины. Бойцам удалось вплотную подобраться к враждебным позициям. Соответствующее видео было опубликовано Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины.
По данным военных, операторы 73-го морского центра ССО обнаружили наблюдательные посты противника и личный состав, находившийся на них. После, бойцам удалось вплотную подобраться к российским позициям и с помощью тепловизионного дрона ударить по ним.
Читайте также: Бутусов написал о гибели операторов БПЛА, которых бросили на штурм. Залужный отреагировал
Благодаря работе воинов ССО были уничтожены вражеские наблюдательные посты и пятеро военнослужащих врага, что позволит в дальнейшем контролировать больше участков на этом направлении.
По данным ССО, после этого на зачистку наблюдательных постов выдвинулась боевая группа. Несмотря на плотный вражеский артиллерийский огонь, операторы подошли к противнику вплотную, заняли выгодные позиции и начали прямые действия.
- Состоялось 18-е заседание Контактная группа по обороне Украины в формате "Рамштайн". Украинскую делегацию возглавлял глава Минобороны Рустем Умеров, в нее также вошли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник военной разведки Кирилл Буданов и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.
- В Минобороны По результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.
- По данным Генштаба, российская армия потеряла 950 солдат и офицеров, 115 единиц техники и 60 единиц артиллерии за 24 января.
Смотрите также: ССО навели HIMARS на "Град" и ударили дронами по двум пушкам – видео ударов