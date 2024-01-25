Бойцы сил специальных операций уничтожили пункты наблюдения российской армии на юге Украины. Бойцам удалось вплотную подобраться к враждебным позициям. Соответствующее видео было опубликовано Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины.

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По данным военных, операторы 73-го морского центра ССО обнаружили наблюдательные посты противника и личный состав, находившийся на них. После, бойцам удалось вплотную подобраться к российским позициям и с помощью тепловизионного дрона ударить по ним.

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Благодаря работе воинов ССО были уничтожены вражеские наблюдательные посты и пятеро военнослужащих врага, что позволит в дальнейшем контролировать больше участков на этом направлении.

По данным ССО, после этого на зачистку наблюдательных постов выдвинулась боевая группа. Несмотря на плотный вражеский артиллерийский огонь, операторы подошли к противнику вплотную, заняли выгодные позиции и начали прямые действия.

Состоялось 18-е заседание Контактная группа по обороне Украины в формате "Рамштайн". Украинскую делегацию возглавлял глава Минобороны Рустем Умеров, в нее также вошли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник военной разведки Кирилл Буданов и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

В Минобороны По результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.

По данным Генштаба, российская армия потеряла 950 солдат и офицеров, 115 единиц техники и 60 единиц артиллерии за 24 января.

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