Сили спеціальних операцій показали знищення російських опорних пунктів на Запорізькому напрямку.

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Під час ведення розвідки оператори ССО виявили два опорних пункти загарбників – їхнє знищення було необхідне, аби покращити тактичну ситуацію, пояснюють військові.

Вогневі ураження по цілях окупантів завдали ударними безпілотниками – у результаті влучної роботи опорні пункти разом з важкою технікою та особовим складом росіян були "знищені вщент", зазначають ССО.

"Наостанок, щоб вкотре нагадати окупантам, що це – українська земля і вони тут ненадовго, оператори за допомогою дрону встановили на місце розбитих ворожих опорних пунктів синьо-жовтий прапор", – підсумовують у повідомленні.

На відео зафільмовано вибухи російських позицій та роботу українського безпілотника.

Наприкінці відео дрон скидає український прапор разом із флагштоком — той встромляється в землю і стоїть.

Оператори ССО навели ракетну систему M142 HIMARS на російський "Град" та вдарили дронами по гарматах "Гіацинт-Б" та Д-20 на південному напрямку.

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