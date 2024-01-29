Силы специальных операций показали уничтожение российских опорных пунктов на Запорожском направлении.

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Во время разведки операторы ССО обнаружили два опорных пункта захватчиков – их уничтожение было необходимо, чтобы улучшить тактическую ситуацию, объясняют военные.

Огневые поражения по целям оккупантов нанесли ударными беспилотниками – в результате точной работы опорные пункты вместе с тяжелой техникой и личным составом россиян были "уничтожены до основания", отмечают ССО.

"Напоследок, чтобы еще раз напомнить оккупантам, что это – украинская земля и они здесь ненадолго, операторы с помощью дрона установили на место разбитых вражеских опорных пунктов сине-желтый флаг", – заключают в сообщении.

На видео запечатлены взрывы российских позиций и работа украинского беспилотника.

В конце видео дрон сбрасывает украинский флаг вместе с флагштоком — тот вонзается в землю и стоит.

Операторы ССО навели ракетную систему M142 HIMARS на российский "Град" и ударили дронами по орудиям "Гиацинт-Б" и Д-20 на южном направлении.

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