Сили спеціальних операцій розповіли про складну й ефективну операцію "Говерла", в результаті якої Сили оборони змогли покращити своє оперативно-тактичне положення на панівній висоті.

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За даними військових, взяти це положення під контроль підрозділам Сил оборони не вдавалося кілька місяців. Однак, після ретельного планування та підготовки у взаємодії з підрозділами Сил оборони групи ССО розпочали проведення спецоперації.

Військові розповіли, що під прикриттям засобів вогневої підтримки, РЕБ і БпЛА оператори висунулися для проведення спеціальних дій.

"Завдяки злагодженій і професійній роботі операторів ССО противник був вибитий з опорного пункту, а двох горе-десантників противника було захоплено в полон", – зазначили в ССО.

Після проведення зачистки та встановлення повного контролю над опорним пунктом противника на висоту були заведені визначені підрозділи Сил оборони.

1 лютого ГУР повідомило, що у Криму було знищено російський ракетний катер "Івановець": дивіться відео.

Представник розвідки Юсов наголосив, що це результативна спецоперація, адже у РФ було лише три такі катери – тепер два.

6 лютого Сили спецоперацій розповіли про те, що провели у Чорному морі спецоперацію "Цитадель", внаслідок якої було підірвано радіолокаційну станцію окупантів і захоплено важливе обладнання.

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