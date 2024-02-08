Силы специальных операций рассказали о сложной и эффективной операции "Говерла", в результате которой Силы обороны смогли улучшить свое оперативно-тактическое положение на господствующей высоте.

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По данным военных, взять это положение под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев. Однако, после тщательного планирования и подготовки во взаимодействии с подразделениями Сил обороны группы ССО начали проведение спецоперации.

Военные рассказали, что под прикрытием средств огневой поддержки, РЭБ и БпЛА операторы выдвинулись для проведения специальных действий.

"Благодаря слаженной и профессиональной работе операторов ССО противник был выбит из опорного пункта, а два горе-десантника противника были захвачены в плен", – отметили в ССО.

После проведения зачистки и установления полного контроля над опорным пунктом противника на высоту были заведены определенные подразделения Сил обороны.

1 февраля ГУР сообщило, что в Крыму был уничтожен российский ракетный катер "Ивановец": смотрите видео.

Представитель разведки Юсов подчеркнул, что это результативная спецоперация, ведь у РФ было только три таких катера – теперь два.

6 февраля Силы спецопераций рассказали о том, что провели в Черном море спецоперацию "Цитадель", в результате которой была взорвана радиолокационная станция оккупантов и захвачено важное оборудование.

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