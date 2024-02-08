Операция Говерла. ССО взяли под контроль опорный пункт РФ на высоте и пленных – видео
Силы специальных операций рассказали о сложной и эффективной операции "Говерла", в результате которой Силы обороны смогли улучшить свое оперативно-тактическое положение на господствующей высоте.
По данным военных, взять это положение под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев. Однако, после тщательного планирования и подготовки во взаимодействии с подразделениями Сил обороны группы ССО начали проведение спецоперации.
Военные рассказали, что под прикрытием средств огневой поддержки, РЭБ и БпЛА операторы выдвинулись для проведения специальных действий.
"Благодаря слаженной и профессиональной работе операторов ССО противник был выбит из опорного пункта, а два горе-десантника противника были захвачены в плен", – отметили в ССО.
После проведения зачистки и установления полного контроля над опорным пунктом противника на высоту были заведены определенные подразделения Сил обороны.
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