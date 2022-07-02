UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты нанесли артиллерийский и авиаудар по Бахмуту, среди раненых – ребенок: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 02:51
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы

1 июля российские оккупанты несколько раз обстреляли Бахмут. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром россияне обстреляли Бахмут из артиллерии, днем – нанесли авиаудар.

Как сообщил Кириленко, в результате российских обстрелов, в городе по меньшей мере пятеро раненых, среди них – 11-летний ребенок.

Кириленко призвал жителей Донецкой области эвакуироваться, назвав это единственным выходом для гражданских.

  • В течение дня 1 июля, начиная с 09:00, российские оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумской области.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел бахмут
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 