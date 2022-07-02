1 июля российские оккупанты несколько раз обстреляли Бахмут. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Утром россияне обстреляли Бахмут из артиллерии, днем – нанесли авиаудар.

Как сообщил Кириленко, в результате российских обстрелов, в городе по меньшей мере пятеро раненых, среди них – 11-летний ребенок.

Кириленко призвал жителей Донецкой области эвакуироваться, назвав это единственным выходом для гражданских.

В течение дня 1 июля, начиная с 09:00, российские оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумской области.

Наталия Медведева

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