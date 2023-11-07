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Оккупанты заявляют о прилете в центре Донецка – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 16:47
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Российские пропагандистские ресурсы и мониторинговые каналы сообщают о прилете в центре временно оккупированного Донецка, в сети распространяются фото и видео со столбом дыма.

Фото, как утверждается, с последствиями удара:

Еще видео от российских пропагандистов якобы с последствиями прилета:

Также пропагандисты сообщали о якобы работе противовоздушной обороны над временно оккупированным городом:

Еще видео, распространяемое пропагандистами, как утверждается, с места происшествия. На кадрах есть нецензурная брань:

Украинский ресурс "Донбасс сейчас" публикует видео, как утверждается, с моментом взрыва в центре Донецка:

Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть эту информацию.

  • 31 октября во временно оккупированном Донецке вспыхнул масштабный пожар, предварительно, на складах горюче-смазочных материалов оккупантов.

Смотрите также: Центр Донецка сотрясли взрывы. На месте возник большой пожар – фото, видео

Артём Джерипа
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прилетвойнаДонецкцентр
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