Российские пропагандистские ресурсы и мониторинговые каналы сообщают о прилете в центре временно оккупированного Донецка, в сети распространяются фото и видео со столбом дыма.
Фото, как утверждается, с последствиями удара:
Еще видео от российских пропагандистов якобы с последствиями прилета:
Также пропагандисты сообщали о якобы работе противовоздушной обороны над временно оккупированным городом:
Еще видео, распространяемое пропагандистами, как утверждается, с места происшествия. На кадрах есть нецензурная брань:
Украинский ресурс "Донбасс сейчас" публикует видео, как утверждается, с моментом взрыва в центре Донецка:
Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть эту информацию.
- 31 октября во временно оккупированном Донецке вспыхнул масштабный пожар, предварительно, на складах горюче-смазочных материалов оккупантов.
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