Российские пропагандистские ресурсы и мониторинговые каналы сообщают о прилете в центре временно оккупированного Донецка, в сети распространяются фото и видео со столбом дыма.

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Фото, как утверждается, с последствиями удара:

Еще видео от российских пропагандистов якобы с последствиями прилета:

Также пропагандисты сообщали о якобы работе противовоздушной обороны над временно оккупированным городом:

Еще видео, распространяемое пропагандистами, как утверждается, с места происшествия. На кадрах есть нецензурная брань:

Украинский ресурс "Донбасс сейчас" публикует видео, как утверждается, с моментом взрыва в центре Донецка:

Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть эту информацию.

31 октября во временно оккупированном Донецке вспыхнул масштабный пожар, предварительно, на складах горюче-смазочных материалов оккупантов.

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