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Окупанти заявляють про приліт у центрі Донецька – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 16:47
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Російські пропагандистські ресурси та моніторингові канали повідомляють про приліт у центрі тимчасово окупованого Донецька, в мережі поширюються фото та відео зі стовпом диму.

Фото, як стверджується, з наслідками удару:

Ще відео від російських пропагандистів буцімто з наслідками прильоту:

Також пропагандисти повідомляли про нібито роботу протиповітряної оборони над тимчасово окупованим містом:

Ще відео, яке поширюють пропагандисти, як стверджується, з місця події. На кадрах є нецензурна лайка:

Український ресурс "Донбасс сейчас" публікує відео, як стверджується, з моментом вибуху в центрі Донецька:

Наразі немає можливості підтвердити або спростувати цю інформацію.

Дивіться також: Центр Донецька струснули вибухи. На місці виникла велика пожежа — відео, фото

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнадонецькцентрприліт
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