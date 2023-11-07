Російські пропагандистські ресурси та моніторингові канали повідомляють про приліт у центрі тимчасово окупованого Донецька, в мережі поширюються фото та відео зі стовпом диму.

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Фото, як стверджується, з наслідками удару:

Ще відео від російських пропагандистів буцімто з наслідками прильоту:

Також пропагандисти повідомляли про нібито роботу протиповітряної оборони над тимчасово окупованим містом:

Ще відео, яке поширюють пропагандисти, як стверджується, з місця події. На кадрах є нецензурна лайка:

Український ресурс "Донбасс сейчас" публікує відео, як стверджується, з моментом вибуху в центрі Донецька:

Наразі немає можливості підтвердити або спростувати цю інформацію.

31 жовтня в тимчасово окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа, попередньо, на складах паливно-мастильних матеріалів окупантів.

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