В Киеве около двух тысяч человек прошли маршем к посольству России: видео

Около двух тысяч человек по случаю Дня украинского добровольца прошли маршем к посольству России в Киеве. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Колонна сформировалась у стадиона Спортивного клуба армии ВСУ, после чего направилась маршем к посольству РФ на Воздухофлотском проспекте. Впереди колонны шли активисты с плакатом с надписью "Постреливаем" с 2014". Также в колонне было несколько автомобилей.

Участники акции скандировали "Слава Украине - Героям Слава, слава нации - смерть врагам, Украина - превыше всего", "Одна единая соборная Украина", "Луганск - это Украина", "Крым - это Украина", "Донецк - это Украина".

Перед российским посольством активисты зажгли файеры и спели украинский гимн. Также перед участниками выступили лидеры националистических организаций.

По словам корреспондента агентства, позже участники марша сбросили со своего автомобиля российский флаг и порвали его.

В полиции сообщили, что Марш патриотов, приуроченный ко Дню добровольца, прошел без грубых нарушений и закончился у посольства РФ.

Вечером 13 марта в Киеве возле Офиса президента состоялся митинг, участники которого выступили против проведения прямых переговоров с представителями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в рамках консультативного совета, создание которого согласовали во время последней встречи в Минске.