В Киеве около двух тысяч человек прошли маршем к посольству России: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Националистические организации провели акцию по случаю Дня украинского добровольца

Около двух тысяч человек по случаю Дня украинского добровольца прошли маршем к посольству России в Киеве. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Колонна сформировалась у стадиона Спортивного клуба армии ВСУ, после чего направилась маршем к посольству РФ на Воздухофлотском проспекте. Впереди колонны шли активисты с плакатом с надписью "Постреливаем" с 2014". Также в колонне было несколько автомобилей.

Участники акции скандировали "Слава Украине - Героям Слава, слава нации - смерть врагам, Украина - превыше всего", "Одна единая соборная Украина", "Луганск - это Украина", "Крым - это Украина", "Донецк - это Украина".

Перед российским посольством активисты зажгли файеры и спели украинский гимн. Также перед участниками выступили лидеры националистических организаций.

По словам корреспондента агентства, позже участники марша сбросили со своего автомобиля российский флаг и порвали его.

В полиции сообщили, что Марш патриотов, приуроченный ко Дню добровольца, прошел без грубых нарушений и закончился у посольства РФ.

Вечером 13 марта в Киеве возле Офиса президента состоялся митинг, участники которого выступили против проведения прямых переговоров с представителями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в рамках консультативного совета, создание которого согласовали во время последней встречи в Минске. 

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, агрессия, добровольцы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Киеве около двух тысяч человек прошли маршем к посольству России: видео
В Киеве около двух тысяч человек прошли маршем к посольству России: видео
Пограничники предотвратили вывоз 50 000 респираторов из Украины: видео и фото
Пограничники предотвратили вывоз 50 000 респираторов из Украины: видео и фото
"Призываю всех вернуться домой в ближайшее время". Видеообращение Зеленского
"Призываю всех вернуться домой в ближайшее время". Видеообращение Зеленского
Мнение Коронавирус, карантин и авиаперевозки: что делать, если ваш рейс отменили
"Большой геополитический проект". США создадут газовый хаб в Украине для СПГ
ТЭК "Большой геополитический проект". США создадут газовый хаб в Украине для СПГ
Вьетнам мог стать Южной Кореей в Азии, но погряз в войне. Что пошло не так?
Экономика Вьетнам мог стать Южной Кореей в Азии, но погряз в войне. Что пошло не так?
Популярное
фото/видео
В Киеве около двух тысяч человек прошли маршем к посольству России: видео
В Киеве около двух тысяч человек прошли маршем к посольству России: видео
ГСЧС провела дезинфекцию общежития в Киеве из-за подозрения на коронавирус: фото
ГСЧС провела дезинфекцию общежития в Киеве из-за подозрения на коронавирус: фото 17:47
Пограничники предотвратили вывоз 50 000 респираторов из Украины: видео и фото
Пограничники предотвратили вывоз 50 000 респираторов из Украины: видео и фото 10:57
"Призываю всех вернуться домой в ближайшее время". Видеообращение Зеленского
"Призываю всех вернуться домой в ближайшее время". Видеообращение Зеленского 13.03.20, 22:22
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 