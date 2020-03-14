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"Нет переговорам с террористами". Возле Офиса президента состоялся митинг: фото

"Нет переговорам с террористами". Возле Офиса президента состоялся митинг: фото - Фото
Митинг возле Офиса президента (Фото: пресс-служба партии Голос)
14.03.2020, 00:33

Возле Офиса президента Зеленского состоялась акция против ведения прямых переговоров с террористами, оккупировавшими часть Донбасса

Вечером 13 марта в Киеве возле Офиса президента состоялся митинг, участники которого выступили против проведения прямых переговоров с представителями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в рамках консультативного совета, создание которого согласовали во время последней встречи в Минске. Об этом сообщает hromadske.

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Митинг возле Офиса президента (Фото: пресс-служба партии Голос)

Отмечается, что у здания ОП собрались около 300 человек, организовала акцию партия Голос Святослава Вакарчука.

Сообщается, что в митинге участвовали Вакарчук, глава фракции Голоса Сергей Рахманин и председатель партии Кира Рудик.

Также некоторые участники акции держали флаги Свободы и Нацкорпуса, некоторые жгли файеры.

Митинг возле Офиса президента (Фото: hromadske)

Люди требовали от президента не подписывать документ о создании консультативного совета, который фактически наделит боевиков субъектностью в переговорах по Донбассу.

Сообщается, что письменное обращение к Зеленскому отнесли народные депутаты.

"То, что якобы произошло в Минске в последние дни, должно быть остановлено. И мы обращаемся ко всем проукраинским силам с призывом объединиться перед большой угрозой сдачи украинских интересов", – сказал Вакарчук.

  • Ранее издание ZN.ua опубликовало подписанный в среду в Минске документ, предполагающий создание «консультативного совета» с участием «представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», которые, как и украинская сторона, будут иметь право решающего голоса.
  • В России заговорили о прямом диалоге боевиков с Киевом.
  • Сегодня Ермак дал брифинг, на котором попытался объяснить это решение.

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Медведева Наталия
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