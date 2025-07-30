Операторы Сил беспилотных систем уничтожили дорогостоящую технику россиян, несмотря на активное противодействие их средств радиоэлектронной борьбы. Видео работы показали в соцсети Facebook.

Операторы 413-го батальона "Рейд" отработали на Новопавловском направлении в условиях плотного воздействия РЭБ врага. Среди руин промышленного объекта они обнаружили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1", стоимость которой ориентировочно $10 млн.

После первого попадания оккупанты были вынуждены сменить позицию, а второе попадание в антенну РЛС вывело установку из строя.

Кроме этого, вражеский РЭБ не смог помешать поражению других целей. В частности, самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" (до $1,6 млн) и прицепной гаубицы. Также операторы дронов поразили российский бронетранспортер с экипажем, уничтожили "Урал" и вывели из строя КАМАЗ и УАЗ.