Операторы дронов "прорвались" сквозь РЭБ и уничтожили дорогую технику россиян – видео
Операторы Сил беспилотных систем уничтожили дорогостоящую технику россиян, несмотря на активное противодействие их средств радиоэлектронной борьбы. Видео работы показали в соцсети Facebook.
Операторы 413-го батальона "Рейд" отработали на Новопавловском направлении в условиях плотного воздействия РЭБ врага. Среди руин промышленного объекта они обнаружили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1", стоимость которой ориентировочно $10 млн.
После первого попадания оккупанты были вынуждены сменить позицию, а второе попадание в антенну РЛС вывело установку из строя.
Кроме этого, вражеский РЭБ не смог помешать поражению других целей. В частности, самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" (до $1,6 млн) и прицепной гаубицы. Также операторы дронов поразили российский бронетранспортер с экипажем, уничтожили "Урал" и вывели из строя КАМАЗ и УАЗ.
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