В ночь с 25 на 26 июля был уничтожен российский учебно-боевой истребитель СУ-27УБ на аэродроме "Армавир" в Краснодарском крае. Об этом сообщило Главное управление разведки.

По его данным, самолет Вооруженных сил РФ "загорелся" в ночь на субботу, а местные жители сообщили, что связь в населенных пунктах вблизи аэродрома – отсутствует.

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Аэродром "Армавир" и воздушные суда на нем используются преимущественно для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища, отмечает ГУР.

Разведка не указывает напрямую, кто именно уничтожил самолет, но отмечает: "Сопротивление кремлевскому режиму внутри России – растет".

"ГУР напоминает – каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие", – заключают в сообщении.

На видео зафиксировано, как неизвестный поджигает самолет – в конце записи видно пламя в хвосте судна и рядом с ним.