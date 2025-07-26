В России уничтожен истребитель СУ-27УБ – видео
В ночь с 25 на 26 июля был уничтожен российский учебно-боевой истребитель СУ-27УБ на аэродроме "Армавир" в Краснодарском крае. Об этом сообщило Главное управление разведки.
По его данным, самолет Вооруженных сил РФ "загорелся" в ночь на субботу, а местные жители сообщили, что связь в населенных пунктах вблизи аэродрома – отсутствует.
Аэродром "Армавир" и воздушные суда на нем используются преимущественно для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища, отмечает ГУР.
Разведка не указывает напрямую, кто именно уничтожил самолет, но отмечает: "Сопротивление кремлевскому режиму внутри России – растет".
"ГУР напоминает – каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие", – заключают в сообщении.
На видео зафиксировано, как неизвестный поджигает самолет – в конце записи видно пламя в хвосте судна и рядом с ним.
- Собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины сообщил, что в ночь на 26 июля дроны ведомства поразили в Ставрополе завод "Сигнал" – это один из крупнейших в России производителей радиоэлектроники.
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