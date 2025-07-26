У ніч з 25 на 26 липня було знищено російський навчально-бойовий винищувач СУ-27УБ на аеродромі "Армавір" у Краснодарському краї. Про це повідомило Головне управління розвідки.

За його даними, літак Збройних сил РФ "запалав" у ніч на суботу, а місцеві мешканці повідомили, що зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому – відсутній.

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Аеродром "Армавір" та повітряні судна на ньому використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища, зазначає ГУР.

Розвідка не вказує напряму, хто саме знищив літак, але зазначає: "Спротив кремлівському режиму всередині Росії – зростає".

"ГУР нагадує – кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", – підсумовують у повідомленні.

На відео зафіксовано, як невідомий підпалює літак – наприкінці запису видно полум'я у хвості судна та поряд з ним.