Сили безпілотних систем "прорвались" крізь РЕБ і знищили високовартісну техніку росіян – відео
Оператори Сил безпілотних систем знищили високовартісну техніку росіян попри активну протидію їхніх засобів радіоелектронної боротьби. Відео роботи показали в соцмережі Facebook.
Оператори 413-го батальйону "Рейд" відпрацювали на Новопавлівському напрямку в умовах щільного впливу РЕБ ворога. Серед руїн промислового об’єкта вони виявили пускову установку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1", вартість якої орієнтовно $10 млн.
Після першого влучання окупанти були вимушені змінити позицію, а друге влучання в антену РЛС вивело установку з ладу.
Окрім цього, ворожий РЕБ не зміг завадити ураженню інших цілей. Зокрема, самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика" (до $1,6 млн) та причіпної гаубиці. Також оператори дронів уразили російський бронетранспортер з екіпажем, знищили "Урал" і вивели з ладу КАМАЗ і УАЗ.
- 19 липня Сили безпілотних систем повідомили про знищення рідкісної системи ворога КОП-2, яка намагається виявляти та глушити дрони.
- 26 липня у російському тилу було знищено літак Су-27УБ на аеродромі "Армавір". Хто саме це зробив – невідомо.
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