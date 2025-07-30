Оператори Сил безпілотних систем знищили високовартісну техніку росіян попри активну протидію їхніх засобів радіоелектронної боротьби. Відео роботи показали в соцмережі Facebook.

Оператори 413-го батальйону "Рейд" відпрацювали на Новопавлівському напрямку в умовах щільного впливу РЕБ ворога. Серед руїн промислового об’єкта вони виявили пускову установку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1", вартість якої орієнтовно $10 млн.

Після першого влучання окупанти були вимушені змінити позицію, а друге влучання в антену РЛС вивело установку з ладу.

Окрім цього, ворожий РЕБ не зміг завадити ураженню інших цілей. Зокрема, самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика" (до $1,6 млн) та причіпної гаубиці. Також оператори дронів уразили російський бронетранспортер з екіпажем, знищили "Урал" і вивели з ладу КАМАЗ і УАЗ.