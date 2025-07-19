Сили безпілотних систем знищили рідкісну систему ворога КОП-2 – відео
Оператори дронів знищили рідкісний комплекс радіоелектронної боротьби КОП-2. Про це повідомили Сили безпілотних систем.
Оператори 424 батальйону Svarog виявили на одному з напрямків фронту експериментальний російський "Комплекс обнаружения и подавления-2", він же КОП-2.
Цей засіб РЕБ сканує ефір у широкому діапазоні, виявляє частоту, на якій працює дрон, і намагається заглушити його потужним сигналом. Військові зазначили, що це рідкісна та дорога техніка, яку росіяни застосовують для прикриття важливих об'єктів, наприклад установок протиповітряної оборони.
"Цей зразок – чергова спроба противника знайти ефективну протидію українським БпЛА", – зазначили в СБС.
Однак КОП-2 в реальному бою не витримав удар: оператори батальйону Svarog першим точним влучанням вивели його з ладу, а наступним – повністю знищили комплекс.
- 9 липня головком Сирський повідомив, що Сили безпілотних систем у червні знищили кожну четверту ворожу ціль, по якій били. Також були ліквідовані 2548 ворожих солдатів.
- 16 липня у Запорізькій області знищено двох російських операторів дрона "Скат 350М". Вони вибухнули разом із "буханкою", в якій їхали.
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