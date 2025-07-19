Оператори дронів знищили рідкісний комплекс радіоелектронної боротьби КОП-2. Про це повідомили Сили безпілотних систем.

Оператори 424 батальйону Svarog виявили на одному з напрямків фронту експериментальний російський "Комплекс обнаружения и подавления-2", він же КОП-2.

Цей засіб РЕБ сканує ефір у широкому діапазоні, виявляє частоту, на якій працює дрон, і намагається заглушити його потужним сигналом. Військові зазначили, що це рідкісна та дорога техніка, яку росіяни застосовують для прикриття важливих об'єктів, наприклад установок протиповітряної оборони.

"Цей зразок – чергова спроба противника знайти ефективну протидію українським БпЛА", – зазначили в СБС.

Однак КОП-2 в реальному бою не витримав удар: оператори батальйону Svarog першим точним влучанням вивели його з ладу, а наступним – повністю знищили комплекс.