Операторы дронов уничтожили редкий комплекс радиоэлектронной борьбы КОП-2. Об этом сообщили Силы беспилотных систем.

Операторы 424 батальона Svarog обнаружили на одном из направлений фронта экспериментальный российский "Комплекс обнаружения и подавления-2", он же КОП-2.

Это средство РЭБ сканирует эфир в широком диапазоне, обнаруживает частоту, на которой работает дрон, и пытается заглушить его мощным сигналом. Военные отметили, что это редкая и дорогая техника, которую россияне применяют для прикрытия важных объектов, например установок противовоздушной обороны.

"Этот образец – очередная попытка противника найти эффективное противодействие украинским БплА", – отметили в СБС.

Однако КОП-2 в реальном бою не выдержал удар: операторы батальона Svarog первым точным попаданием вывели его из строя, а следующим – полностью уничтожили комплекс.