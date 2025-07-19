Силы беспилотных систем уничтожили редкую систему врага КОП-2 – видео
Операторы дронов уничтожили редкий комплекс радиоэлектронной борьбы КОП-2. Об этом сообщили Силы беспилотных систем.
Операторы 424 батальона Svarog обнаружили на одном из направлений фронта экспериментальный российский "Комплекс обнаружения и подавления-2", он же КОП-2.
Это средство РЭБ сканирует эфир в широком диапазоне, обнаруживает частоту, на которой работает дрон, и пытается заглушить его мощным сигналом. Военные отметили, что это редкая и дорогая техника, которую россияне применяют для прикрытия важных объектов, например установок противовоздушной обороны.
"Этот образец – очередная попытка противника найти эффективное противодействие украинским БплА", – отметили в СБС.
Однако КОП-2 в реальном бою не выдержал удар: операторы батальона Svarog первым точным попаданием вывели его из строя, а следующим – полностью уничтожили комплекс.
- 9 июля главком Сырский сообщил, что Силы беспилотных систем в июне уничтожили каждую четвертую вражескую цель, по которой били. Также были ликвидированы 2548 вражеских солдат.
- 16 июля в Запорожской области уничтожены два российских оператора дрона "Скат 350М". Они взорвались вместе с "буханкой", в которой ехали.
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