UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"От нас не убежишь". Мастер-класс по уничтожению россиян от 56 бригады – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 20:43
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео

Военнослужащие 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады показали видео отражения атаки российских оккупантов.

"Это видео – лишь одна из десятков ежедневных вражеских атак, о которых вы читаете утром в своде Генштаба ВСУ", – говорится в сообщении.

На записи видно, как украинские военные уничтожают российские танк и БМП.

Затем появляется еще одна боевая машина пехоты, из нее высаживается десант россиян.

Украинские воины уничтожают и эту БМП, а также вражеских десантников.

"Мастер-класс ювелирного сотрудничества пехоты, артиллерии и аэроразведки от бойцов-мариупольцев!" – написали бойцы.

Читайте также: "У каждого своя рыбалка". Рота ударных дронов зачищает траншеи россиян под Бахмутом: видео

  • Командующий Сухопутными войсками Сырский заявил, что оккупация Бахмута даст россиянам возможность наступать на Северск и Краматорск, а российская пропаганда представляет бои за Бахмут как вторую "битву за Сталинград".

Смотрите также: Видео боя от роты "Гонор": зачистка посадки у последней дороги на Бахмут

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнабой
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 