Военнослужащие 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады показали видео отражения атаки российских оккупантов.
"Это видео – лишь одна из десятков ежедневных вражеских атак, о которых вы читаете утром в своде Генштаба ВСУ", – говорится в сообщении.
На записи видно, как украинские военные уничтожают российские танк и БМП.
Затем появляется еще одна боевая машина пехоты, из нее высаживается десант россиян.
Украинские воины уничтожают и эту БМП, а также вражеских десантников.
"Мастер-класс ювелирного сотрудничества пехоты, артиллерии и аэроразведки от бойцов-мариупольцев!" – написали бойцы.
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- Командующий Сухопутными войсками Сырский заявил, что оккупация Бахмута даст россиянам возможность наступать на Северск и Краматорск, а российская пропаганда представляет бои за Бахмут как вторую "битву за Сталинград".
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