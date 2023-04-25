Военнослужащие 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады показали видео отражения атаки российских оккупантов.

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"Это видео – лишь одна из десятков ежедневных вражеских атак, о которых вы читаете утром в своде Генштаба ВСУ", – говорится в сообщении.

На записи видно, как украинские военные уничтожают российские танк и БМП.

Затем появляется еще одна боевая машина пехоты, из нее высаживается десант россиян.

Украинские воины уничтожают и эту БМП, а также вражеских десантников.

"Мастер-класс ювелирного сотрудничества пехоты, артиллерии и аэроразведки от бойцов-мариупольцев!" – написали бойцы.

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Командующий Сухопутными войсками Сырский заявил, что оккупация Бахмута даст россиянам возможность наступать на Северск и Краматорск, а российская пропаганда представляет бои за Бахмут как вторую "битву за Сталинград".

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Наталія Медведєва

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