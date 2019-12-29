Отказник объяснил, почему не захотел уезжать в ОРДЛО - видео

Часть внесенных в списки на обмен отказались уезжать из Украины к террористам. О причинах решения остаться в Украине один из отказавшихся рассказал журналисту Андрею Павловскому.

"Здесь семьи, здесь все. Там ничего нету", - ответил он на вопрос, почему отказался ехать в ОРДЛО.

Также мужчина заявил, что не знает о причинах, по которым попал в списки на обмен, и отказался называть свое имя.

Сегодня на линии разграничения на Донбассе произошел масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. Все детали - в хронике LIGA.net.