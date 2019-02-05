Парубий: Агитаторам в Раде будут отключать микрофон - видео

В парламенте будут отключать микрофон тем, кто свои выступления превращает в предвыборную агитацию. Об этом спикер парламента Андрей Парубий заявил сегодня, 5 февраля, открывая 10-ю сессию Рады.

"Во время сессии будут происходить выборы президента Украины. И без сомнения, предвыборная кампания эмоционально будет ощущаться по всей стране. Очевидно, что много кто будет пытаться, чтобы и Верховная Рада превратилась в поле для избирательной кампании", - сказал он.

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"Когда я буду видеть, как председатель ВР, что при обсуждении законов кто-то не обсуждает закон, а ведет избирательную агитацию, я буду отключать микрофон", - заявил Парубий и выразил уверенность, что депутаты поддержат его инициативу.

По его словам, на парламентариях лежит "огромная ответственность" на этой сессии.

Момент на видео с 03:25.

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