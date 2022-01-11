В Черновцах пьяный полковник полиции Вячеслав Ефтений пытался "договориться" с патрульными, которые его остановили. Видео инцидента опубликовала Думская.

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Одесское издание писало, что инцидент произошел в ночь на 8 января якобы с начальником управления стратегических расследований в Одесской области. Департамент стратегических расследований опроверг эту информацию. В пресс-службе заявили, что Ефтений с 1 сентября 2021-го находится в отпуске по уходу за ребенком, а действующим руководителем одесского управления стратегических расследований является Денис Фролов.

В комментарии LIGA.net в ДСР уточнили, что Ефтений со службы не уволен, он просто в "декретном" отпуске. Будут ли приняты какие-либо меры в связи с инцидентом – пока неизвестно.

На опубликованном видео мужчина представляется "полковником" и "начальником одесского управления", а также просит "отпустить как коллегу". Он утверждает, что и сам в таких ситуациях много раз "отпускал" людей.

Полицейские неоднократно предлагали ему пройти тест драгере на месте или проверку в медучреждении, но он отказывался. Вместо этого он предлагал посадить за руль свою трезвую супругу. На вопрос, почему она не села за руль изначально, сказал, что жена не знает города.

В декабре 2021-го в сети появилось несколько видео с тогдашним заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили. Он устраивал разборки на дороге с патрульными, общаясь с ними в нецензурной форме.

13 декабря Гогилашвили уволили, а 28 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что открыло два уголовных производства против экс-заместителя министра внутренних дел.

Оксана Житнюк

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