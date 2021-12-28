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ГБР открыло два дела против экс-замглавы МВД Гогилашвили

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28.12.2021, 19:17
ГБР открыло два дела против экс-замглавы МВД Гогилашвили - Фото
Александр Гогилашвили (Скриншот видео: Бабель)

Государственное бюро расследований открыло два уголовных производства против экс-заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в МВД (ч. 1 ст. 366 УК).

Второе – по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК).

СПРАВКА. Гогилашвили был назначен на должность замглавы МВД в сентябре 2019 года. До этого он работал в Международной антинаркотической ассоциации, которую уже долгое время поддерживает студия Квартал 95 и президент Владимир Зеленский. Жена Гогилашвили – личная помощница Зеленского. Также Гогилашвили, по его словам, работал продюсером на российском телеканале и занимался с депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым "социалкой" в Ленинградской области.

ГБР открыло два дела против экс-замглавы МВД Гогилашвили
  • Гогилашвили был замглавы МВД с 2019 года. Его уволили 13 декабря 2021-го после публикации в сети роликов, на которых он нецензурно общается с патрульными полицейскими.
  • Журналисты Bihus.info утверждали, что семья Гогилашвили пользовалась бронированным автомобилем и охраной СБУ.
  • По данным журналистов, Гогилашвили может иметь гражданство России, однако официального подтверждения этому нет.
  • Сам Гогилашвили заявил, что не является гражданином России и не имеет охраны.
Вадим Ребрина
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александр гогилашвили
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