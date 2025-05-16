В преддверии "переговоров" российские войска решили штурмовать позиции подразделений 92 отдельной штурмовой бригады в Харьковской области. Пресс-служба бригады показала видео боя.

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Утром 15 мая оккупанты пошли в наступление с бронированной техникой, значительным количеством личного состава, на мотоциклах и квадроциклах.

"Можем утвердительно заявить – акция "навстречу смерти" для врага прошла удачно: техника и личный состав взрывались на минах, были поражены артиллерией и "горячо" сожжены дронами разного типа. Также мы успешно сбивали российские жестянки в небе", – рассказали в 92 ОШБр.

15 мая в ВСУ сообщили, что в ближайшее время на Гуляйпольском направлении ожидается интенсификация боевых действий. Уже наблюдается увеличение активности оккупантов и на Ореховском направлении.

В настоящее время российские войска активизировали попытки прорыва на южном направлении, чтобы выйти на административные границы Днепропетровской и Запорожской областей.