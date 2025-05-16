Напередодні перемовин у Стамбулі російські війська вирішили штурмувати позиції підрозділів 92 окремої штурмової бригади на Харківщині. Пресслужба бригади показала відео бою.

Вранці 15 травня окупанти пішли в наступ із броньованою технікою, значною кількістю особового складу, на мотоциклах і квадроциклах.

"Можемо ствердно заявити – акція "назустріч смерті" для ворога пройшла вдало: техніка та особовий склад підривалися на мінах, були уражені артилерією та "гаряче" спалені дронами різного типу. Також ми успішно збивали російські бляшанки у небі", – розповіли в 92 ОШБр.

  • 15 травня у ЗСУ повідомили, що найближчим часом на Гуляйпільському напрямку очікується інтенсифікація бойових дій. Вже спостерігається збільшення активності окупантів і на Оріхівському напрямку. 
  • Наразі російські війська активізували спроби прориву на південному напрямку, щоб вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської та Запорізької областей. 
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