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"Переговорщик" Фирташа с уголовным прошлым посещал Офис президента – "Схемы" видео

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 22:44
Дмитрий Торнер (слева) и Михаил Папиев (справа). Фото - скриншот с видео
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Журналисты программы "Схемы" выяснили, что человек из близкого окружения олигарха Дмитрия Фирташа по имени Дмитрий Торнер, который находился в международном и украинском розыске, встречался с кем-то в Офисе президента. Ни сам Торнер, ни на Банковой не говорят, с кем именно встречался и что обсуждал Торнер в ОП.

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Старт расследованию дало фото, сделанное на Банковой в феврале 2021 года, которое получили "Схемы". На нем Торнер в сопровождении многочисленной охраны посещает офис президента Владимира Зеленского.

"Переговорщик" Фирташа с уголовным прошлым посещал Офис президента – "Схемы"

В 2019 году этот человек был включен в список кандидатов от ОПЗЖ в Верховную Раду. Причем местом своей работы в документах, поданных в ЦИК, он указал одну из компаний Фирташа.

Но за два дня до выборов МВД вместе с СБУ заявили, что этот кандидат "скрывается от международного правосудия", открыли уголовное производство и попросили ЦИК снять его с выборов, что и было сделано. Также его объявили в розыск. Однако к тому времени Торнер успел покинуть территорию Украины.

Ранее в международный розыск его объявила Молдова, где он якобы убежал из мест заключения. Там он был известен под фамилией Некрасов. В 2003-2004 годах его осудили по ряду статей, в том числе о разворовывании имущества и мошенничестве. После бегства из Молдовы, по версии уже украинского следствия, он сделал себе десяток украинских паспортов: пять внутренних и четыре заграничных, на разные фамилии, сообщают "Схемы".

На этот момент, по данным журналистов, все дела против Торнера в Молдове и Украине закрыты, с розыска он снят. В Офисе генпрокурора расследователям отказались ответить, чем обосновано такое решение.

В 2020 году о нем начали говорить как о переговорщике Фирташа. Случилось это после публикации изданием The Washington Post фото со встречи Торнера в Париже с адвокатом кандидата на то время в президенты США Дональда Трампа Руди Джулиани и американских бизнесменов украинского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые сейчас обвиняются в нарушениях при финансировании избирательных кампаний в США. По словам Парнаса, помощь украинского олигарха в поисках компромата на конкурента Трампа Джо Байдена была получена в обмен на усилия администрации Трампа по предотвращению экстрадиции Фирташа в США. Сам Фирташ это отрицал.

Сейчас, по данным "Схем", Торнер, как и Фирташ, живет в Австрии. И именно из Вены он прилетел в феврале 2021 года на встречу в Офисе президента.

Ни Торнер, ни Фирташ, ни Банковая на момент публикации расследования не прокомментировали информацию из него.

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Вадим Ребрина
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Рудольф Джулиани дональд трамп дмитрий фирташ джо байден офис президента дмитрий торнер
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