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Экс-соратник Джулиани Лев Парнас признан виновным в США

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 07:30
Экс-соратник Джулиани Лев Парнас признан виновным в США - Фото
Лев Парнас (Фото - EPA)

Экс-соратника Руди Джулиани Льва Парнаса признали виновным в нарушениях при финансировании избирательных кампаний в США. Об этом сообщает Голос Америки.

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По данным обвинения, бизнесмены Парнас и Игорь Фруман, сотрудничавшие с Руди Джулиани, бывшим адвокатом экс-президента США Дональда Трампа, получили деньги от российского бизнесмена Андрея Муравьева и направили их на финансирование избирательных кампаний в США.

Интересы Парнаса представляли кандидаты в штатах, где можно было получить лицензию на ведение бизнеса по легальной продаже марихуаны.

Также Парнас и Фруман, в сентябре признавший себя виновным, передавали пожертвования в республиканский Комитет политических действий, собиравший средства, в том числе и на президентскую кампанию Трампа.

Парнаса признали виновным в нарушении федеральных законов США, которые запрещают иностранцам участвовать в избирательных кампаниях и делать пожертвования партиям от имени других лиц.

Вместе с Парнасом виновным был признан соратник Муравьева Андрей Кукушкин. Адвокат Парнаса Джозеф Бонди заявил, что будет обжаловать приговор.

  • В октябре 2019 года Парнас и Фруман были арестованы при попытке покинуть территорию США. Их обвинили в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
  • В январе 2020-го сообщалось, что Парнас рассказывал, будто Трамп еще перед инаугурацией пытался надавить на президента Владимира Зеленского, угрожая лишить Украину всей помощи.
  • Также в январе 2020-го стало известно, что Парнас получал деньги от бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и знакомил его с Трампом.
Денис Юдин
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Руди Джулиани приговор обвинение лев парнас
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