Парнас получал от Насирова деньги и знакомил его с Трампом - WSJ

Видео, на котором Лев Парнас, партнер личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, представляет Дональду Трампу бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, опубликовано адвокатом Парнаса Джозефом Бонди в Twitter.

Бонди утверждает, что разговор происходил в декабре 2016 года в частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Here’s the “I don’t know him at all, don’t know what he’s about, don’t know where he comes from, know nothing about him” guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS .@realDonaldTrump @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg