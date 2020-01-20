Парнас получал от Насирова деньги и знакомил его с Трампом - WSJ

Видео, на котором Лев Парнас, партнер личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, представляет Дональду Трампу бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, опубликовано адвокатом Парнаса Джозефом Бонди в Twitter.
Бонди утверждает, что разговор происходил в декабре 2016 года в частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Here’s the “I don’t know him at all, don’t know what he’s about, don’t know where he comes from, know nothing about him” guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS .@realDonaldTrump @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg— Joseph A. Bondy (@josephabondy) 16 января 2020 г.
Трамп отрицает какое-либо знакомство с Парнасом, который сделал ряд заявлений о том, как пытался контактировать с командой президента Владимира Зеленского якобы с ведома президента США. Показания Парнаса могут быть использованы при рассмотрении импичмента Трампа в Сенате.
По информации источников The Wall Street Journal, знакомя Насирова с Трампом, Парнас пытался использовать связи с окружением американского президента, чтобы привлечь инвестиции в один из своих бизнес-проектов с недвижимостью. Насиров помог Парнасу покрыть заем в $10 млн, но в итоге проект завершился судебным процессом, в рамках которого застройщик отстранил Парнаса от сделки.
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