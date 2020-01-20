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Парнас получал от Насирова деньги и знакомил его с Трампом - WSJ

Парнас получал от Насирова деньги и знакомил его с Трампом - WSJ - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
20.01.2020, 17:09

Президент США отрицает знакомство с партнером своего личного адвоката

Видео, на котором Лев Парнас, партнер личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, представляет Дональду Трампу бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, опубликовано адвокатом Парнаса  Джозефом Бонди в Twitter.

Бонди утверждает, что разговор происходил в декабре 2016 года в частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп отрицает какое-либо знакомство с Парнасом, который сделал ряд заявлений о том, как пытался контактировать с командой президента Владимира Зеленского якобы с ведома президента США. Показания Парнаса могут быть использованы при рассмотрении импичмента Трампа  в Сенате.

По информации источников The Wall Street Journal, знакомя Насирова с Трампом, Парнас пытался использовать связи с окружением американского президента, чтобы привлечь инвестиции в один из своих бизнес-проектов с недвижимостью. Насиров помог Парнасу покрыть заем в $10 млн, но в итоге проект завершился судебным процессом, в рамках которого застройщик отстранил Парнаса от сделки.

  • Парнас и его партнер Игорь Фруман были арестованы в октябре при попытке покинуть территорию США. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
  • 16 января сообщалось, что Парнас рассказывал, будто Трамп еще перед инаугурацией пытался надавить на президента Владимира Зеленского, угрожая лишить Украину всей помощи.
  • Также он заявил, что президент США отменил в сентябре визит в Польшу из-за того, что злился на Зеленского, а не из-за урагана Дориан, который в те дни бушевал у берегов Америки.
  • Высший антикоррупционный суд рассматривает обвинение в коррупции против Насирова.

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