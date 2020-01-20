Парнас получал от Насирова деньги и знакомил его с Трампом - WSJ

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Видео, на котором Лев Парнас, партнер личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, представляет Дональду Трампу бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, опубликовано адвокатом Парнаса Джозефом Бонди в Twitter.

Бонди утверждает, что разговор происходил в декабре 2016 года в частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп отрицает какое-либо знакомство с Парнасом, который сделал ряд заявлений о том, как пытался контактировать с командой президента Владимира Зеленского якобы с ведома президента США. Показания Парнаса могут быть использованы при рассмотрении импичмента Трампа в Сенате.

По информации источников The Wall Street Journal, знакомя Насирова с Трампом, Парнас пытался использовать связи с окружением американского президента, чтобы привлечь инвестиции в один из своих бизнес-проектов с недвижимостью. Насиров помог Парнасу покрыть заем в $10 млн, но в итоге проект завершился судебным процессом, в рамках которого застройщик отстранил Парнаса от сделки.

Парнас и его партнер Игорь Фруман были арестованы в октябре при попытке покинуть территорию США. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

16 января сообщалось, что Парнас рассказывал, будто Трамп еще перед инаугурацией пытался надавить на президента Владимира Зеленского , угрожая лишить Украину всей помощи.

Также он заявил, что президент США отменил в сентябре визит в Польшу из-за того, что злился на Зеленского , а не из-за урагана Дориан, который в те дни бушевал у берегов Америки.

Высший антикоррупционный суд рассматривает обвинение в коррупции против Насирова.

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