Пискун обвинил в своей отставке "клан Сороса": видео

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Экс-генпрокурор говорит, что уволился с должности советника Венедиктовой по собственному желанию

Бывший генпрокурор Святослав Пискун подтвердил увольнение с должности внештатного советника генпрокурора Ирины Венедиктовой, отметив, что это произошло по его собственному желанию. Об этом он сказал в комментарии 112 Украина.

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"Это касается не моих личных отношений с Венедиктовой, это касается, так сказать, меня, ГПУ и тех людей, которые там работают и работали даже в большей степени", — сказал Пискун.

По его мнению, от генпрокурора его увольнения требовал "соросовский клан".

"Вот эти, так сказать, соросовские издания, этот клан, конечно, начал на нее (Венедиктову, - ред.) давить. А я не хочу, чтобы на нормального человека, который пытается что-то делать, давили из-за того, что Пискун — "эхо прошлого", — сказал экс-генпрокурор, добавив, что не хочет, чтобы у Венедиктовой из-за него были "неприятности".

Справка. Святослав Пискун дважды был генпрокурором: с 2002 до 2003 года, а затем в 2004-2005 годах. В апреле 2007 года Виктор Ющенко, будучи на пике конфликта с Партией регионов и ее лидером Януковичем, восстановил Пискуна в должности, но в мае снова отправил в отставку: тот якобы вовремя не сложил депутатский мандат. СМИ писали, что быстрая отставка - из-за того, что Пискун не оправдал надежд президента в его войне с коалицией.
  • 27 июля 2020 года Пискуна назначили "внештатным советником генпрокурора на общественных началах".
  • 31 июля Венедиктова объяснила появление у нее Пискуна тем, что она берет на работу "людей системы" за их "опыт и эффективность".
  • Сегодня, 25 августа, появилась информация, что Венедиктова уволила Пискуна.
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Теги: джордж сорос, генпрокурор, Святослав Пискун, Ирина Венедиктова
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