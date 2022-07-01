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Пленный оккупант рассказал о "мотивах" вторжения: Украина якобы напала бы на РФ 26 февраля видео

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 17:36
Мариуполь (фото - полк Азов)
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Служба безопасности Украины показала видео с пленным российским оккупантом, который обстреливал Мариуполь. Российский солдат утверждает, что командование аргументировало необходимость полномасштабного вторжения тем, что 26 февраля 2022-го Украина якобы напала бы на РФ.

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"23 числа получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились. Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И что этой высадкой мы пресекли нападение", – рассказал он следователям СБУ.

Уроженец Крыма, как и многие другие российские пленные, завил СБУ, что они с сослуживцами якобы не знали, куда едут и какие именно объекты обстреливают.

Когда их вернули к месту дислокации в марте, его взвод в полном составе подписал рапорт-отказ от участия в войне. Но командование это проигнорировало и снова отправило в Украину. И уже после этого якобы "отказавшиеся" продолжать войну солдаты совершили около 400 минометных обстрелов по Мариуполю.

"Нам давали координаты, мы по ним работали. Выпустили по всему огороду где-то около 400 мин", – рассказал оккупант.

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Оксана Житнюк
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сбу мариуполь пленный
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