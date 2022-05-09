Десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ показали результаты успешного выполнения боевого задания по уничтожению техники и живой силы российских оккупантов. Видео опубликовано в Facebook бригады.

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"Наши предки вместе с союзниками победили нацизм, победим и рашизм! Сегодня мы не только защищаем свою родную землю, но и весь демократический народ свободной Европы от агрессии российских захватчиков", – подписали видео защитники.

На видео видно, как после точного попадания техника оккупантов загорелась, а затем взорвалась.

Не уточняется, в каком населенном пункте была уничтожена техника врага.

Сегодня оккупанты, несмотря на обещание сохранять режим тишины, продолжают штурм Азовстали.

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Яна Катасонова

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