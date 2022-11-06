Сегодня, 6 ноября, в граничащей с Украиной российской Белгородской области загорелась нефтебаза. Очевидцы публикуют видео пожара.
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Загорелась нефтебаза в селе Головчино.
Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, горит резервуар с растворителем.
"Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", – сообщил Гладков.
- В Белгородской области, откуда россияне перебрасывают на территорию Украины войска и военную технику, нередко случаются техногенные чрезвычайные ситуации.
- 22 октября там что-то взрывалось и 15 000 россиян сидели без света.
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