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Под Белгородом горит нефтебаза – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2022, 13:01
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Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
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Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео

Сегодня, 6 ноября, в граничащей с Украиной российской Белгородской области загорелась нефтебаза. Очевидцы публикуют видео пожара.

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Загорелась нефтебаза в селе Головчино. 

Как заявил губернатор  Белгородской области Вячеслав Гладков, горит резервуар с растворителем.

"Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", – сообщил Гладков.

  • В Белгородской области, откуда россияне перебрасывают на территорию Украины войска и военную технику, нередко случаются техногенные чрезвычайные ситуации.
  • 22 октября там что-то взрывалось и 15 000 россиян сидели без света.

Читайте также: В Белгородской области России взорвался склад боеприпасов – губернатор

Наталія Медведєва
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война пожар Белгородская область
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