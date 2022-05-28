Российские военные начали совершать массовые зверства даже на территории России. Об участившихся случаях изнасилований под Белгородом стало известно из очередного перехвата, который опубликовала СБУ.
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Из перехвата следует, что в пограничной с Украиной Белгородской области, которая используется оккупантами как перевалочный пункт, значительно увеличилось заявление об изнасиловании.
"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На территории Валуйки, Уразово, Вейделевки", – рассказала жена российского оккупанта, работающая в правоохранительных органах РФ.
По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.
"Мама говорит, что там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия", – уточнила женщина.
Она рассказала историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.
- Ранее омбудсмен Людмила Денисова рассказала о случаях сексуального насилия в Харьковской области.
- В Херсонской области, по словам омбудсмена, оккупанты изнасиловали девочек-подростков, годовалых детей и шестимесячного младенцы.
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