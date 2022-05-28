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Под Белгородом участились случаи изнасилования по прибытию российских солдат – перехват видео

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 13:25
Скриншот из видеозаписи
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Российские военные начали совершать массовые зверства даже на территории России. Об участившихся случаях изнасилований под Белгородом стало известно из очередного перехвата, который опубликовала СБУ.

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Из перехвата следует, что в пограничной с Украиной Белгородской области, которая используется оккупантами как перевалочный пункт, значительно увеличилось заявление об изнасиловании.

"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На территории Валуйки, Уразово, Вейделевки", – рассказала жена российского оккупанта, работающая в правоохранительных органах РФ.

По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.

"Мама говорит, что там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия", – уточнила женщина.

Она рассказала историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.

  • Ранее омбудсмен Людмила Денисова рассказала о случаях сексуального насилия в Харьковской области. 
  • В Херсонской области, по словам омбудсмена, оккупанты изнасиловали девочек-подростков, годовалых детей и шестимесячного младенцы.

Читайте также: "Изнасиловали 8-летнюю девочку, "отжали" заправку": оккупанты о зверствах армии РФ – ГУР

Оксана Житнюк
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сбу изнасилование перехват
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