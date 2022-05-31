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Под Киевом готовят рубежи обороны на случай повторного штурма армии России – видео видео

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31.05.2022, 11:51
Видео - КМВА
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В лесах под Киевом украинские военные готовят новые рубежи обороны на случай повторного наступления армии России на столицу. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Отмечается, что первый рубеж обороны обустраивается на большом расстоянии от Киева. Это делается в первую очередь, чтобы минимизировать количество повреждений и сделать невозможным применение артиллерийских подразделений врага.

На один из таких рубежей приехал глава военной администрации Николай Жирнов. 

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Марк Сировой
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ВСУ киев наступление позиции штурм армия рф войска россии
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