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Под Марьинкой ВСУ разбили российскую колонну: пыталась штурмовать ночью в туман – видео видео

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06.11.2023, 16:38
Видео: 79 бригада
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Украинские защитники отразили ночной штурм на позиции на Марьинском направлении. Видео поражения военной техники оккупантов опубликовала 79 отдельная десантно-штурмовая бригада.

В пресс-службе бригады заявили, что российские оккупанты прибегают к "испытанию новых тактик".

"Так, на днях противник предпринял попытку штурмовать передовые позиции десантников в ночное время под прикрытием тумана", – говорится в сообщении.

Украинская воздушная разведка вовремя обнаружила приближение вражеской колонны, по врагу было нанесено огневое поражение, в результате чего россияне потеряли четыре единицы техники и отступили.

  • В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки захлебнулось более 20 штурмов в районах Марьинки и Новомихайловки.

Смотрите также: Авдеевка превратилась в руины: свежее видео из города, который пытаются окружить оккупанты

Оксана Житнюк
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войнапотериМарьинкаштурм79 бригада

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