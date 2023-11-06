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Під Мар'їнкою ЗСУ розбили російську колону: намагалася штурмувати вночі в туман – відео видео

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06.11.2023, 16:38
Відео: 79 бригада
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Українські захисники відбили нічний штурм на позиції на Мар’їнському напрямку. Відео ураження військової техніки окупантів опублікувала 79 окрема десантно-штурмова бригада.

У пресслужбі бригади заявили, що російські окупанти вдаються до "випробування нових тактик".

"Так, днями противник зробив спробу штурмувати передові позиції десантників у нічний час під прикриттям туману", – йдеться в повідомленні.

Українська повітряна розвідка вчасно виявила наближення ворожої колони, по ворогу було завдано вогневого ураження, в результаті чого росіяни втратили чотири одиниці техніки й відступили.

  • У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби захлинулося понад 20 штурмів у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

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Оксана Житнюк
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