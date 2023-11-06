Генштаб: Росія наступає на сході та під Запоріжжям, жорстокі бої поблизу Донецька — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 53 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська українські воїни відбили близько 10 атак у районах Синьківки, Іванівки та Петропавлівки.

Під Бахмутом було відбито 10 атак у районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки, Андріївки та Південного. Одночасно ЗСУ продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку за підтримки авіації, Сили оборони відбили близько 10 штурмів у районах Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

Захлинулося також понад 20 штурмів у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку безуспішними були атаки ворога біля Вербового, Роботиного, Нестерянки та П'ятихаток. Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники та артилеристи вразили три артилерійські системи, а також п'ять районів зосередження армії РФ.

3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізькій області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128-ї бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців. Військкор Юрій Бутусов повідомив про 28 загиблих та понад 50 поранених, не уточнюючи, звідки ці дані. Офіційної інформації немає. Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Закарпатська область оголосила триденну жалобу. Президент Зеленський відреагував.

Також 3 листопада з'явилося відео залпового пуску ракет ATACMS.

Увечері 5 листопада в окупованому Сєдовому на схід від Маріуполя вибухнув склад боєприпасів ЗС РФ. Є повідомлення, що під удар нібито потрапили гелікоптери та інша техніка окупантів, але підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

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