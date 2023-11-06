Генштаб: Россия наступает на востоке и под Запорожьем, жестокие бои вблизи Донецка — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 53 боевых столкновения. В направлении Купянска украинские воины отбили около 10 атак в районах Синьковки, Ивановки и Петропавловки.

Под Бахмутом было отбито 10 атак в районах Богдановки, Хромово, Клещеевки, Андреевки и Пивденного. Одновременно ВСУ продолжают штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку при поддержке авиации, Силы обороны отбили около 10 штурмов в районах Степового, Авдеевки, Северного и Первомайского. Захлебнулись также более 20 штурмов в районах Марьинки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении безуспешными были атаки врага около Вербового, Работино, Нестерянки и Пятихаток. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили три артиллерийские системы, а также пять районов сосредоточения армии РФ.

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