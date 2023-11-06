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Генштаб: Россия наступает на востоке и под Запорожьем, жестокие бои вблизи Донецка — карта

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 07:33
Генштаб: Россия наступает на востоке и под Запорожьем, жестокие бои вблизи Донецка — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. 

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 53 боевых столкновения. В направлении Купянска украинские воины отбили около 10 атак в районах Синьковки, Ивановки и Петропавловки. 

Под Бахмутом было отбито 10 атак в районах Богдановки, Хромово, Клещеевки, Андреевки и Пивденного. Одновременно ВСУ продолжают штурмы на южном фланге. 

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку при поддержке авиации, Силы обороны отбили около 10 штурмов в районах Степового, Авдеевки, Северного и Первомайского. 
Захлебнулись также более 20 штурмов в районах Марьинки и Новомихайловки. 
На Запорожском направлении безуспешными были атаки врага около Вербового, Работино, Нестерянки и Пятихаток. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя. 
Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили три артиллерийские системы, а также пять районов сосредоточения армии РФ. 
  • 3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128-й бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих. Военкор Юрий Бутусов сообщил о 28 погибших и более 50 раненых, не уточняя, откуда эти данные. Официальной информации нет. Глава МО Умеров поручил провести расследование причин трагедии. Закарпатская область объявила трехдневный траур. Президент Зеленский отреагировал.
  • Также 3 ноября появилось видео залпового пуска ракет ATACMS.
  • Вечером 5 ноября в оккупированном Седово на восток от Мариуполя взорвался склад боеприпасов ВС РФ. Есть сообщения, что под удар якобы попали вертолеты и другая техника оккупантов, но подтвердить эту информацию пока невозможно.

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Дмитрий Гриниченко
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