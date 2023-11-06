Генштаб: Россия наступает на востоке и под Запорожьем, жестокие бои вблизи Донецка — карта
06.11.2023, 07:33
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 53 боевых столкновения. В направлении Купянска украинские воины отбили около 10 атак в районах Синьковки, Ивановки и Петропавловки.
Под Бахмутом было отбито 10 атак в районах Богдановки, Хромово, Клещеевки, Андреевки и Пивденного. Одновременно ВСУ продолжают штурмы на южном фланге.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку при поддержке авиации, Силы обороны отбили около 10 штурмов в районах Степового, Авдеевки, Северного и Первомайского.
Захлебнулись также более 20 штурмов в районах Марьинки и Новомихайловки.
На Запорожском направлении безуспешными были атаки врага около Вербового, Работино, Нестерянки и Пятихаток. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.
Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили три артиллерийские системы, а также пять районов сосредоточения армии РФ.
- 3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128-й бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих. Военкор Юрий Бутусов сообщил о 28 погибших и более 50 раненых, не уточняя, откуда эти данные. Официальной информации нет. Глава МО Умеров поручил провести расследование причин трагедии. Закарпатская область объявила трехдневный траур. Президент Зеленский отреагировал.
- Также 3 ноября появилось видео залпового пуска ракет ATACMS.
- Вечером 5 ноября в оккупированном Седово на восток от Мариуполя взорвался склад боеприпасов ВС РФ. Есть сообщения, что под удар якобы попали вертолеты и другая техника оккупантов, но подтвердить эту информацию пока невозможно.
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