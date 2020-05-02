Под Офисом президента рестораторы поставили столики и кормили людей: фото, видео

Сегодня под Офисом президента представители ресторанного бизнеса провели акцию протеста, требуя разрешения открыть летние террасы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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На Банковой установили импровизированную летнюю террасу со столиками, за которыми кормили людей.

Как заявили организаторы акции, все столики были расположены на расстоянии более полутора метров друг от друга, официанты, они же курьеры, были в масках и перчатках.

В последнем выпуске Bihus.info журналисты сняли на видео, как в ресторан "Велюр", принадлежащий депутату от Слуги народа Николаю Тищенко, во время карантина периодически приезжали посетители . Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники.

Сеть торговых центров Эпицентр и Новая Линия (принадлежат одним собственникам) не прекращали работу ни в один из карантинных дней. Спустя две недели карантина, Эпицентр показал "разрешение на работу", подписанные премьер-министром Денисом Шмыгалем.

С 1 мая исполком Черкасского горсовета ослабил карантин в городе, тогда как общенациональные меры, введенные распоряжением Кабмина, продолжают действовать как минимум до 11 мая. "путает слова "децентрализация" и "автономия". Полиция открыла уголовное дело. Президент Владимир Зеленский считает , что мэр Черкасс

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