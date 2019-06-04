Под зданием МВД снова митинг. Требуют отставки Авакова: видео

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В Переяслав-Хмельницком, где произошла трагедия, под управлением полиции также проходит акция

Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве из-за смерти 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова снова собрались люди. Они требуют отставки главы МВД Арсена Авакова. Видео акции опубликовал в Facebook депутат Егор Соболев.

На записи слышны требования, которые скандируют участники митинга: "Аваков - собака" и "Авакова в отставку".

В акции участвуют несколько сотен человек.

Люди оставляют у входа в МВД игрушки и цветы.

В Переяслав-Хмельницком, где произошла трагедия, под управлением полиции также проходит акция. Перед входом в здание стоят полицейские со щитами в касках и противогазах.  

В Переяслав-Хмельницком двое полицейских подозреваются в огнестрельном ранении 5-летнего мальчика, который впоследствии скончался в больнице. Полицейские арестованы.

Сегодня адвокат семьи мальчика сообщил, что по делу проходят четыре человека, среди них – несовершеннолетний сын одного из подозреваемых и их приятель, который полицейским не является. Все четверо, по показаниям свидетелей, стреляли.

По данным СМИ, подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько – бывшие сотрудники ГАИ, которые не прошли аттестацию, были рекомендованы к увольнению, но восстановились на работе через суд.

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Теги: полиция, переяслав-хмельницкий, арсен аваков, аттестация
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