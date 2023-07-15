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Пограничники показали, как ночью в грозу встречали "шахеды" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 10:07
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Пограничники показали, как сбивали иранские ударные дроны Shahed 135/131, которыми Россия атаковала Украину ночью 14 июля. Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба.

"Российские "мопеды" природа встречает штормом, а пограничники – сокрушительным огнем", – говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники обнаружили двигавшийся в их сторону ударный БпЛА ночью 14 июля.

"Открыв огонь из стрелкового оружия, бойцы искусно уничтожили его над морем. Момент сбивания "шахеда" на видео не попал, однако результат все же поразительный", – добавили в ГПСУ.

Читайте также: ВСУ пояснили, как влияет погода на ракетные удары: ПВО мешает, ракетам и дронам – не очень

Наталья Медведева
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войнагпсуShahed-136
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