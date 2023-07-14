Воздушные силы: ВСУ сбили 16 из 17 "шахедов" и еще семь разведчиков россиян
За прошедшие сутки Силами обороны было уничтожено 16 из 17 ударных дронов Shahed-136 и семь разведывательных БпЛА российских захватчиков. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
С вечера 13 июля по 4 часа утра 14 июля российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками иранского производства Shahed-136 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).
В результате боевой работы в южных и восточных областях было сбито 16 "шахедов".
Также ночью украинская противовоздушная оборона сбила один разведывательный БпЛА россиян, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня были уничтожены за прошедшие сутки.
Отмечается, что для этого были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны.
Кроме этого, за прошедшие сутки авиация Воздушных сил нанесла до 20 групповых ударов по российским захватчикам.
- Ночью на 14 июля российские захватчики атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Одессу и Кривой Рог. В Кривом Роге были повреждены два предприятия и два дома в результате атаки.
- За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожили 24 артиллерийские системы и два средства ПВО.
- Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны успешно отразили вражеские атаки на востоке и продолжили наступательную операцию на юге.
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