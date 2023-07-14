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Повітряні сили: ЗСУ збили 16 з 17 "шахедів" та ще сім розвідників росіян

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 08:20
Повітряні сили: ЗСУ збили 16 з 17
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Скриншот анімації від AiTelly)

За минулу добу Силами оборони було знищено 16 з 17 ударних дронів Shahed-136 та сім розвідувальних БпЛА російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

З вечора 13 липня до 4 години ранку 14 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками іранського виробництва Shahed-136 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

У результаті бойової роботи у південних та східних областях було збито 16 "шахедів.

Також уночі українська протиповітряна оборона збила один розвідувальний БпЛА росіян, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня було знищено минулої доби.

Зазначається, що для цього залучили зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони.

Окрім цього, впродовж минулої доби авіація Повітряних сил завдала до 20 групових ударів по російських загарбниках.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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Артем Джеріпа
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