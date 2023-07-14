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ВСУ пояснили, как влияет погода на ракетные удары: ПВО мешает, ракетам и дронам – не очень

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 08:55
ВСУ пояснили, как влияет погода на ракетные удары: ПВО мешает, ракетам и дронам – не очень - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Погодные условия могут мешать работе отдельных составляющих сил противовоздушной обороны, а на атакующие крылатые ракеты и ударные дроны погода почти не влияет. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Сегодня ночью в Украине были сильные грозы и ливни, но это не помешало российским оккупантам атаковать мирные города иранскими дронами.

"Враг использует не только темное время суток, но и, возможно, хотел немного воспользоваться и прихотями погоды", – сказал Игнат. 

По его словам, серьезная облачность усложняет работу некоторых составляющих системы ПВО, а именно мобильных огневых групп, которые прежде всего должны видеть воздушную цель, а также влияет на работу пилотируемой авиации.

"Что касается и крылатых ракет, и шахедов, то погода не слишком влияет, потому что они летят по своему заданному маршруту... Ну может быть – сильный ветер боковой, обледенение с перепадом температур может влиять на "шахеды", которые запускают через Азовское море. Но это собственно, когда идет переход из плюса в минус и наоборот... А сейчас, как вы можете видеть, противник применяет и даже в такую погоду, когда идут и облачность, и ливни", – пояснил спикер Воздушных сил. 

Наталья Медведева
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войнапвовоздушные силыЮрий ИгнатShahed-136
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