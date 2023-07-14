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ЗСУ пояснили, як погода впливає на ракетні удари: ППО заважає, ракетам й дронам – не дуже

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 08:55
ЗСУ пояснили, як погода впливає на ракетні удари: ППО заважає, ракетам й дронам – не дуже - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот відео)

Погодні умови можуть заважати роботі окремих складових сил протиповітряної оборони, а на атакуючі крилаті ракети та ударні дрони погода майже не впливає. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних Сил Україні Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Сьогодні вночі в Україні були сильні грози й зливи, але це не завадило російським окупантам атакувати мирні міста іранськими дронами.

"Ворог використовує не лише темну пору доби, але й можливо хотів дещо скористатись і примхами погоди", – сказав Ігнат. 

За його словами, серйозна хмарність ускладнює роботу деяких складових системи ППО, а саме мобільних вогневих груп, які передусім мусять бачити повітряну ціль, а також впливає на роботу пілотованої авіації.

"Що стосується і крилатих ракет, і шахедів, то погода не надто впливає, тому що вони летять по своєму заданому маршруту... Ну, може бути – сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур може впливати на "шахеди", які запускають через Азовське море. Але це власне, коли йде перехід з плюса в мінус і навпаки... А зараз, як ви можете бачити, противник застосовує і навіть в таку погоду, коли йдуть і хмарність, і зливи", – пояснив речник Повітряних сил. 

Наталія Медведєва
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