Прикордонники показали, як збивали іранські ударні дрони Shahed 135/131, якими Росія атакувала Україну вночі 14 липня. Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба.

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"Російські "мопеди" природа зустрічає штормом, а прикордонники – нищівним вогнем", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прикордонники виявили ударний БпЛА, що рухався в їх бік, вночі 14 липня.

"Відкривши вогонь зі стрілецької зброї, бійці майстерно знищили його над морем. Момент збиття "шахеда" на відео не потрапив, проте результат все ж вражаючий", – додали в ДПСУ.

14 липня Сили оборони знищили 16 із 17 ударних дронів Shahed-136 та сім розвідувальних БпЛА російських загарбників.

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