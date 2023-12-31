Пограничники уничтожили склад боеприпасов оккупантов на Харьковском направлении – видео
Минометный расчет бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" уничтожил склад боеприпасов оккупантов. Видео опубликовала Госпогранслужба.
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"Феерично поздравили оккупантов с Новым годом", – отметили пограничники.
- Британская разведка прогнозирует, что потери российской армии в войне к 2025 году могут превысить 500 000 человек, если текущий темп боевых действий будет сохраняться.
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