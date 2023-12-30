Армія Росії до 2025 року може втратити понад 500 000 осіб — союзники

Британці заявляють, що Росії, ймовірно, знадобиться 5-10 років для відновлення досвідчених підрозділів

Артилерія ЗСУ (Фото: 45 ОАбр)

Втрати російської армії у війні проти України до 2025 року можуть перевищити 500 000 осіб, якщо поточний темп бойових дій зберігатиметься. Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

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Розвідники заявляють, що у 2023 році середні щоденні втрати росіян убитими та пораненими зросли в середньому майже до 300 на добу, що більше, ніж це було у 2022 році.

Зазначається, що зростання числа щоденних втрат є свідченням деградації армії РФ та її перетворення на "масову армію" низької якості та великої кількості після мобілізації 2022 року.

Британці пишуть, що Росії, ймовірно, знадобиться 5-10 років на відновлення професійних та досвідчених підрозділів.

"Якщо поточні темпи втрат зберігатимуться протягом 2024 року, до 2025 року втрати Росії вбитими та пораненими становитимуть понад півмільйона. За дев'ять років війни в Афганістані СРСР втратив близько 70 000 осіб", – сказано в повідомленні.

29 грудня президент Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110 ОМБр в Авдіївці.

Минулого разу президент відвідував Авдіївку 18 квітня під час робочої поїздки до Донецької області.

19 жовтня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був в Авдіївці та на Куп'янському напрямку у Харківській області.

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